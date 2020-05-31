В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 31 мая, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о новых случаях коронавируса. COVID-19 выявлен ещё у 76 рязанцев.
Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтверждён уже у 3508 жителей Рязанской области. Ещё 73 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Вместе с ними число находящихся под наблюдением врачей составляет 3581.
В сообщении оперативной группы отмечается, что в регионе проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.
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