В Рязанской области выявлено ещё 105 случаев коронавируса

В пятницу, 23 октября, в Рязанской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

– Показатель заболеваемости составляет 9,34 на 100 тыс. населения, – говорится в сообщении опергруппы.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 9 тыс 908 жителей Рязани и области.

Показатель заболеваемости – 881,41 на 100 тыс. населения. По России – 1008,32 на 100 тыс. населения. Темп прироста за сутки – 1,1%.

В оперативной группе правительства отметили, что все необходимые мероприятия для борьбы с распространением заразы в Рязанской области выполняются в полном объёме.