В Рязанской области более 10 тысяч заболевших коронавирусом

В субботу, 24 октября, в Рязанской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе составляет 8,81 на 100 тыс. населения.

Всего же с начала пандемии, по подсчётам опергруппы, коронавирус выявлен у 10 тыс 7 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости – 890,22 на 100 тыс. населения. В России – 1019,32 на 100 тыс. населения. Темп прироста за сутки – 1%.

Также в опергруппе сообщили что все мероприятия для борьбы с распространением COVID-19 в Рязанской области выполняются в полном объёме.

Мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме.