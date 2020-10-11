В Рязани обновилась география коронавируса

Опергруппа правительства Рязанской области обновила информацию о количестве заболевших COVID-19 в муниципалитетах Рязанской области.
Напомним, на момент 13:00 11 октября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом в регионе обнаружили 8 899 человек.
Из них в Рязани зафиксировали 4 629 случаев, в Ряжске — 246, Скопине – 245, Рыбном – 227, Касимове – 213, Сасове – 202, Новомичуринске – 163, Шилове – 111, Михайлове – 91, Александро-Невском – 78, В Кораблине – 55, Сараях и Спасске-Рязанском – по 52, Шацке — 43, Спас-Клепиках — 37.
Ситуация с коронавирусом в районах области распределилась следующим образом:
В Александро-Невском районе – 65;
В Ермишинском районе – 25;
В Захаровском районе – 49;
В Кадомском районе – 7;
В Касимовском районе – 140;
В Клепиковском районе – 141;
В Кораблинском районе – 33;
В Милославском районе – 39;
В Михайловском районе – 131;
В Пителинском районе – 9;
В Пронском районе – 52;
В Путятинском районе – 29;
В Рыбновском районе – 149;
В Ряжском районе – 40;
В Рязанском районе – 406;
В Спасском районе – 138
В Сапожковском районе – 14;
В Сараевском районе – 76;
В Сасовском районе – 57;
В Скопинском районе – 151;
В Старожиловском районе – 63;
В Ухоловском районе – 14;
В Чучковском районе – 38;
В Шацком районе – 56;
В Шиловском районе – 162.