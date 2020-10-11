В Рязани обновилась география коронавируса

Опергруппа правительства Рязанской области обновила информацию о количестве заболевших COVID-19 в муниципалитетах Рязанской области.

Напомним, на момент 13:00 11 октября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом в регионе обнаружили 8 899 человек.

Из них в Рязани зафиксировали 4 629 случаев, в Ряжске — 246, Скопине – 245, Рыбном – 227, Касимове – 213, Сасове – 202, Новомичуринске – 163, Шилове – 111, Михайлове – 91, Александро-Невском – 78, В Кораблине – 55, Сараях и Спасске-Рязанском – по 52, Шацке — 43, Спас-Клепиках — 37.

Ситуация с коронавирусом в районах области распределилась следующим образом:

В Александро-Невском районе – 65;

В Ермишинском районе – 25;

В Захаровском районе – 49;

В Кадомском районе – 7;

В Касимовском районе – 140;

В Клепиковском районе – 141;

В Кораблинском районе – 33;

В Милославском районе – 39;

В Михайловском районе – 131;

В Пителинском районе – 9;

В Пронском районе – 52;

В Путятинском районе – 29;

В Рыбновском районе – 149;

В Ряжском районе – 40;

В Рязанском районе – 406;

В Спасском районе – 138

В Сапожковском районе – 14;

В Сараевском районе – 76;

В Сасовском районе – 57;

В Скопинском районе – 151;

В Старожиловском районе – 63;

В Ухоловском районе – 14;

В Чучковском районе – 38;

В Шацком районе – 56;

В Шиловском районе – 162.