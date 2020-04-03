В Рязани ещё 15 врачей прошли обучение работе с ИВЛ

2 апреля в РязГМУ ещё 15 врачей Рязани прошли обучение работе на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Тренинг в виварии университета провёл руководитель травмцентра 1 уровня ОКБ Андрей Карпунин. В ходе обучения на лабораторном животном были смоделированы различные ситуации нарушений вентиляции и перфузии легочных тканей, требующие подбора оптимальных режимов работы на аппарате искусственной вентиляции лёгких для каждого конкретного случая. Врачи внимательно следили за изменениями параметров жизнедеятельности при проведении манипуляций, чтобы в дальнейшем при проведении операций они могли, ориентируясь на приборы, контролировать состояние пациента и оценивать потенциальные риски.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Интенсивное ведение пациентов с вирусными пневмониями» использует опыт, который был наработан при лечении тяжелых пневмоний, вызванных свиным гриппом несколько лет назад. Этот опыт систематизируется и будет транслироваться на стационары, которые, возможно, будут принимать пациентов с таким диагнозом.