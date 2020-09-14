В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать очередей в школах

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун рассказала «Российской газете», как избежать очередей в школу.

Большое скопление учеников происходит перед входом в здание учебного заведения из-за тщательной проверки школьников на признаки заражения коронавирусом и другими респираторными заболеваниями.

Шевкун отметила, что Роспотребнадзор перечислил требования, которым должны следовать все школы. Если же перед зданием собирается множество учеников, то это полностью вина учебного заведения. Руководство школы должны составить четкий график прихода детей из разных классов с интервалом по времени.

Ученики, по словам Шевкун, должны приходить на учебу заранее, а не за 5 минут до звонка. Благодаря такой организации, очередей будет меньше, а соответственно и риск заразиться значительно снизится.

В Роспотребнадзоре заметили, что особых требований по уменьшению количества учеников в классе нет, однако преподаватели должны понимать, что переполненные классы — прямая угроза для каждого учащегося. В таких случаях заразиться проще всего.