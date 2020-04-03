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В период самоизоляции рязанцы могут посмотреть богослужения в интернете

Режим самоизоляции в России продлили до 30 апреля. Православным советуют воздержаться от посещения храмов. Однако, Рязанская епархия пошла на встречу верующим и начала транслировать богослужения в своей группе ВКонтакте.

Утренние трансляции начинаются ориентировочно с 9.00, вечерние – с 16.00.

Ближайшая трансляция состоится 3 апреля в 16.00 (вечернее архиерейское богослужение в Христорождественском соборе Рязани).

Расписание трансляций:


4 апреля

Уставное богослужение и литургия Преждеосвященных Даров в храме святителя Николая Чудотворца города Рыбное, начало в 8.00 (архиерейская служба)

Божественная литургия в Покровском женском монастыре, начало в 8.45 (архиерейская служба)

Вечернее богослужение в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани, начало в 16.00 (архиерейская служба)

5 апреля

Божественная литургия в Христорождественском соборе Рязани, начало в 8.45 (архиерейская служба)

Акафист Страстям Христовым (Пассия) в храме Преображения Господня пос. Канищево Рязани, начало в 16.00 (архиерейская служба)

Присоединиться к трансляции и уточнить подробности можно в группе Рязанской епархии.

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