В общественном транспорте Великого Новгорода 99% пассажиров соблюдают масочный режим

В понедельник, 2 ноября, на заседании Новгородского оперштаба было объявлено, что 99% людей соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Об этом рассказали «Нижегородские ведомости».

По словам зампредседателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева ситуацию с соблюдением эпидемиологических мер стабильная. Так, за один октябрь в Великом Новгороде за нарушение указа губернатора к административной ответственности привлекли четырех пассажиров. А если брать в расчет районы, то в общем было поймано 9 нарушителей.

— Порой, чтобы заставить человека надеть маску, приходится останавливать автобус. В этом случае пассажир либо выполняет требования указа, либо покидает салон, — поделился Шульцев.

Вместе с тем сотрудники правоохранительных органов контролируют ношение масок и в других общественных местах. За прошедшую неделю к административной ответственности привлекли 52 людей.