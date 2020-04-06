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В Рязанской области из-за самоизоляции снизился детский травматизм

В Рязанской области из-за самоизоляции по коронавирусу существенно снизился детский травматизм. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Если в прошлом году в это время фиксировалось 60-70 обращений в сутки, то сейчас их 15-20, рассказала главврач детской областной клинической больницы Инна Лебедева. Ушибов, переломов и ран стало меньше, потому что большинство детей находятся дома.

При этом врачи призывают взрослых тщательнее наблюдать за детьми и подростками, особенно на природе, при разжигании костров и т. д. Так на днях на стационарное лечение в детскую ОКБ поступил 12-летний подросток с тяжелыми ожогами тела, которые он получил из-за неосторожного обращения с огнем.

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