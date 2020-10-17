В Липецкой области с начала пандемии от коронавируса умерли 58 человек

По состоянию на 17 октября в Липецкой области зарегистрировано 6 992 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе скончались от вируса 58 человек, сообщает оперштаб Липецкой области.

При этом два человека погибли только за минувшие сутки. Несмотря на рост смертей, за 24 часа есть и выздоровевшие. Так, за один день в регионе вылечились 59 человек. А с начала пандемии это число достигло 5 931.

-Еще 1 003 человека находится на лечении. Из них у 333 людей диагноз «Коронавирусная инфекция», а у 471 человека — подозрение на вирус. У 670 пациентов болезнь протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома под наблюдением врача, — говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе подтверждены 68 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 31;

Елец — 1;

Воловский район — 3;

Грязинский район — 4;

Данковский район — 7;

Добринский район — 2;

Добровский район — 1;

Долгоруковский район — 1;

Елецкий район — 1;

Задонский район — 7;

Измалковский район — 1;

Лев-Толстовский район — 1;

Липецкий район — 4;

Тербунский район — 2;

Чаплыгинский район — 2.