В Липецкой области с начала пандемии от коронавируса умерли 58 человек

По состоянию на 17 октября в Липецкой области зарегистрировано 6 992 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе скончались от вируса 58 человек, сообщает оперштаб Липецкой области.
При этом два человека погибли только за минувшие сутки. Несмотря на рост смертей, за 24 часа есть и выздоровевшие. Так, за один день в регионе вылечились 59 человек. А с начала пандемии это число достигло 5 931.
За последние сутки в регионе подтверждены 68 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк — 31;
Елец — 1;
Воловский район — 3;
Грязинский район — 4;
Данковский район — 7;
Добринский район — 2;
Добровский район — 1;
Долгоруковский район — 1;
Елецкий район — 1;
Задонский район — 7;
Измалковский район — 1;
Лев-Толстовский район — 1;
Липецкий район — 4;
Тербунский район — 2;
Чаплыгинский район — 2.