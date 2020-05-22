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В летних лагерях в этом году отдохнут не более трети школьников

7info 2
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В летние лагеря в этом году поедут не более трети российских школьников. Об этом «Известиям» рассказал член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич.

«Если учитывать, что в этом году откроется на 20-25% лагерей меньше, то отдохнуть в них сможет всего треть, а то и четверть ребят», — сказал он.

Минпросвещения рекомендовало открыть лагеря с 1 июля, хотя этот срок еще может быть сдвинут. Предполагается, что дети смогут отдыхать без масок. В Совете Федерации «Известиям» заявили, что рассматривается также тестирование отдыхающих на COVID-19 и отказ от родительских дней.

Кроме того, возможны ограничения по числу отдыхающих, а сами смены будут сокращены до двух недель.

В свою очередь директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина ранее выразила мнение, что летние смены в детских лагерях все же могут вовсе не состояться из-за нехватки медицинского персонала в регионах в связи с эпидемией коронавируса.

Национальный родительский комитет попросил кабмин не сдвигать дату открытия лагерей 1 июля, хотя, согласно исследованию Ipsos, большинство россиян пока не готовы отправить детей даже в школу. Так, согласно новым данным мониторинга, 67% россиян не хотят отпускать детей в школу, 27% категорически не будут этого делать.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: На смену: в летние лагеря поедет не более трети школьников

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