В Чехии вводят режим ЧС с 5 октября

Правительство Чехии решило снова ввести режим ЧС из-за пандемии коронавируса. Особый режим введут с 5 октября, сообщает ТАСС.

Согласно чешскому законодательству, правительство может самостоятельно ввести ЧС на 30 дней, а затем необходимо будет обратиться парламент с просьбой о продлении.

— Это необходимая мера для преодоления распространения коронавируса. Мы намерены привлечь дополнительные силы медиков для работы с инфицированными, — сказал министр здравоохранения Чехии Роман Прымула.

Так, с понедельника в стране будет ограничено количество человек на массовых мероприятиях. Если праздник проходит под открытым небом, то на нем должно быть не более 20 человек, а если в помещении, то менее 10. На свадебных торжествах же может присутствовать до 30 гостей.

С понедельника школы в тех районах, где инфекция распространяется быстрее всего, будут закрыты. А футбольные и хоккейные матчи будут проходить без зрителей. Также будут запрещены оперные спектакли и оперетты, так как во время пения коронавирус распространяется мгновенно.

В настоящее время в стране 67 843 заболевших. За семь месяцев зафиксировали 636 погибших и 32 759 выздоровевших граждан.

Напомним, ранее режим ЧС действовал в Чехии с 12 марта по 17 мая.