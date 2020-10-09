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КоронавирусCOVID-19Новости мираОбщество

Ученые рассказали, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу

Елена Лобанова

Ученые из США и Канада выяснили, сколько у человека сохраняет карантин к коронавирусу. Результаты исследования приводит РИА «Новости». 

Так, согласно последним изучениями ученых-иммунологов, антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после заболевания. 

— В ответ на вирус иммунная система человека вырабатывает белки, которые и называют антителами. А от того, как долго в крови человека сохраняются эти антитела, и зависит возможность его повторного заражения, — говорится в сообщении. 

Специалисты провели два исследования. В первом случае они взяли образцы крови у 343 переболевших в средней и тяжелой форме. Анализ проводили спустя четыре месяца после появления первых симптомов. Оказалось, что те люди, у которых симптомы сохранялись 14 дней, все еще имели антитела к коронавирусу. А вот остальные могли заразиться повторно.  

Во втором исследовании ученые выяснили, что антитела сохранились на протяжении трех месяцев и более, а самый максимальный уровень — 115 дней. 

— Специалисты впервые обнаружили антитела не только в крови, но и в слюне. Это позволит использовать слюну в качестве альтернативной биожидкости для тестирования антител, — рассказали исследователи. 

Это также будет актуально и при выявлении зараженных. Так, мазок из носа указывает на заболевших только в том случае, если вирус попал в кровь человека недавно. Для более точного результата, необходимо брать кровь. Теперь же врачи могут использовать и слюну. 

Результаты этих двух, проведенных независимо друг от друга исследований в целом совпадают и позволяют говорить о том, что у людей, переболевших COVID-19 с явными симптомами, иммунитет сохраняется как минимум в течение трех месяцев.

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