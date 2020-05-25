Ученые рассказали о суперраспространителях коронавируса

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Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

Такую гипотезу выдвинул исследователь из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико, анализируя рост заболеваемости в разных странах. По его словам, суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем средний инфицированный.

Именно этим, по мнению ученого, объясняется различный процент летальности в разных странах, зачастую отличающийся в разы. Причем в случае SARS-CoV-2, не исключает ученый, существуют также бессимптомные распространители инфекции, которые в некоторых случаях становятся суперраспространителями.

Бельдоменико считает, что здесь важен не только сам факт заражения, но и то количество вирусов (так называемая вирусная нагрузка), которое получает человек.

Человек, получивший большую вирусную нагрузку, действительно может стать тем самым суперраспространителем, считает заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

«Вирус инфицирует клетки человека, а не человека в целом, как обычно считается в моделях. Соответственно, один вирус, попавший в организм, инициирует одну клетку, которая затем произведет, скажем, 100 новых вирусов. Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тыс. новых вирусов у этого одного человека. Тут нет никакой особенности коронавирусов, это чистая арифметика. Поэтому действительно человек, получивший большую вирусную нагрузку, может стать тем самым суперраспространителем», — пояснил эксперт.

В свою очередь сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада также считает, что вероятность существования суперраспространителей высока.

Полностью читайте в материале «Известий»: Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей