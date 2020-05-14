Рязанский минздрав сообщил о получении 90 млн рублей на компенсирующие выплаты медикам

Денежные средства в размере около 90 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам полностью перечислены в регион. Об этом сообщает минздрав рязанской области.
Медики должны получить их не позднее 15 мая. Перечень подразделений медицинской организации и должностей медработников, на которых распространяются выплаты, определяется локальным нормативным актом медицинской организации, уточнили в ведомстве.
Выплаты получат работники, непосредственно работающие с больными коронавирусом. Размер выплаты зависит от занимаемой должности и фактически отработанного времени.
Региональный минздрав открыл «горячую линию» по вопросам стимулирующих выплат. Телефон «горячей линии» 8-915-610-89-05, работает в будни дни, в рабочее время.
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