Рязанская область получит более 18 млн на выплаты соцработникам

РИА «7 новостей» представляет вашему вниманию анонс событий в Рязани на ближайшие выходные. Рассказываем, что можно посмотреть в рязанских театрах, на какие выставки сходить в музеи. В нашей афише мы собрали самые интересные события на ближайшие субботу и воскресенье.
В холодную ветреную пору классические перчатки – незаменимая часть как мужского, так и женского гардероба. А если выбирать их с чувством и толком, то этот предмет одежды станет не только стильным аксессуаром, но и прослужит хозяину несколько сезонов.