Рязанская область получит более 18 млн на выплаты соцработникам

В пятницу, 6 ноября, было одобрено предложение о выделении Рязанской области 18,7 млн рублей на выплаты соцработникам во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— На выплаты могут рассчитывать работники стационарных учреждений и отделений соцобслуживания, которые работают с больными COVID-19. Дополнительные федеральные деньги поступят в регион в самое ближайшее время, — сказал депутат Госдумы Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области, в свою очередь, заметил, что в настоящее время именно сотрудники соцобслуживания помогают сохранить спокойную эпидемиологическую обстановку в регионе.

— Сейчас они трудятся в непростых условиях с повышенной нагрузкой и рисками. Во многом благодаря их профессионализму и ответственности удается обеспечить по-настоящему эффективную помощь нуждающимся, – сказал Николай Любимов.