На коронавирус в Рязани проверяют 977 человек

Число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. По данным на 8.00 их по-прежнему 17 человек. Трое уже выздоровели и находятся дома. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

На подтверждение в Москву отправили анализы 20 пациентов. Все они сейчас изолированы и находятся под контролем медиков.

В настоящее время известно 2300 рязанцах, контактировавших с заражёнными или подозрительными на заболевание, а также вернувшихся из-за границы. У 1323 из них медицинское наблюдение завершено, они здоровы. 977 человек проходят лабораторное обследование на COVID-19.