На главную Коронавирус

На коронавирус в Рязани проверяют 977 человек

Число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. По данным на 8.00 их по-прежнему 17 человек. Трое уже выздоровели и находятся дома. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

На подтверждение в Москву отправили анализы 20 пациентов. Все они сейчас изолированы и находятся под контролем медиков.

В настоящее время известно 2300 рязанцах, контактировавших с заражёнными или подозрительными на заболевание, а также вернувшихся из-за границы. У 1323 из них медицинское наблюдение завершено, они здоровы. 977 человек проходят лабораторное обследование на COVID-19.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Вводится новый режим работы центров продаж «Ростелекома» в Рязанской области

Новости Рязани
С 6 апреля 2020 года центры продаж и обслуживания клиентов-физических лиц компании «Ростелеком» в Рязанской области работают в новом режиме:
Узнать больше

На коронавирус в Рязани проверяют 977 человек

Коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. По данным на 8.00 их по-прежнему 17 человек. Трое уже выздоровели и находятся дома....
Узнать больше

Предприниматели смогут узнать о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

Новости Рязани
8 апреля 2020 года в 10.00 Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На коронавирус в Рязани проверяют 977 человек

Коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. По данным на 8.00 их по-прежнему 17 человек. Трое уже выздоровели и находятся дома....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за вторник, 7 апреля. https://youtu.be/HRqbIjgKXcs
Узнать больше

В двух рязанских сёлах введён карантин из-за коронавируса

Коронавирус Рязань
Губернатор Николай Любимов подписал постановление о введении карантина в сёлах Коростово и Заокское Рязанского района. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Вводится новый режим работы центров продаж «Ростелекома» в Рязанской области

В Казани водитель устроил две аварии за один вечер

Житель Петербурга прокатился в кресле на крыше машины