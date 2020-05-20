Каждый день в Рязани дезинфицируют 480 единиц пассажирского транспорта

В Рязани ежедневно дезинфицируют салоны автобусов и троллейбусов, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Обработку проводят перед выходом на маршрут и после каждого рейса. Каждый день специальным средством дезинфицируют 340 единиц коммерческого и 140 единиц муниципального транспорта. Как сообщает сайт администрации, обрабатываются сиденья и поручни.
После завершения работы машин на линии в салонах распыляют специальное средство. Для этого используют генератор холодного тумана.
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