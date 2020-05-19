Ещё в одном районе Рязанской области выявили коронавирус

В Пителинском районе Районе Рязанской области зарегистрировали первого заболевшего коронавирусом. COVID-19 выявлен в населённом пункте Юрьево. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Всего по состоянию на 19 мая коронавирусом заражены 2577 человек. Наибольшее число заболевших проживает в Рязани – 1377. В Рязанском районе зарегистрировано 155 заболевших COVID-19.
Коронавирус выявлен также в Пронском, Скопинском, Рыбновском, Михайловском, Шиловском, Спасском, Касимовском и других районах.
На данный момент коронавирус не выявлен только на территории Кадомского района.
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