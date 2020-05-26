Детские сады в Рязани готовят к поэтапному открытию

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Во вторник, 26 мая, прошло очередное заседание оперативной группы правительства Рязанской области. На нём обсудили текущую ситуацию с коронавирусом, а также меры по постепенному снятию ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В частности, на заседании сообщили, что в Рязани готовятся к поэтапному открытию детских садов. После снятия ограничений все они должны уже быть готовы к работе. Также рассматривается вопрос о зачислении детей в детские сады на следующий учебный год.

В городе продолжают дезинфицировать общественный транспорт. Ежедневно перед выездом на линию, а также на конечных остановках обрабатывают 480 машин. Также транспорт дезинфицируют после окончания рабочего дня.

Кроме того, в Рязани продолжают дезинфекцию улиц, скверов, парков, детских и спортивных площадок, дворов и подъездов.