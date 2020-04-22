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Депутат облдумы помог с закупкой продуктов ветеранам на самоизоляции

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Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог помог с закупкой продуктов ветеранам на самоизоляции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Продукты от волонтёра-депутата получили ветеран труда, член Совета ветеранов Железнодорожного района Александра Федоровна Федотова и ветеран Рязанского военного автомобильного училища Иван Трофимович Гужвенко.

«Друзья, я не устаю повторять: пока мы едины — мы непобедимы. В это непростое время, в условиях распространения коронавируса, мы должны объединить свои усилия, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», — написал Мурог.

Депутат призвал каждого, кому нужна помощь, звонить по горячей линии Волонтёрского центра «Единой России».

☎Телефон горячей линии – 8-800-222-65-63

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