За последние сутки коронавирусом в Липецкой области заразились еще 73 человека, а 22 вылечились

За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели еще 73 человека. За этот же срок 22 пациента вылечились от вируса, сообщает опергруппа регионального правительства.
Таким образом с начала пандемии в Липецкой области заболели 7 203 человека, из которых 5 983 уже вылечились, а 60 — умерли. Еще 1 160 пациентов находятся на лечении.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 33;
- Грязинский район — 18;
- Данковский район — 2;
- Добринский район — 10;
- Задонский район — 2;
- Лебедянский район — 1;
- Липецкий район — 3;
- Тербунский район — 1;
- Чаплыгинский район — 3.