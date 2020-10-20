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За последние сутки коронавирусом в Липецкой области заразились еще 73 человека, а 22 вылечились

Елена Лобанова

За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели еще 73 человека. За этот же срок 22 пациента вылечились от вируса, сообщает опергруппа регионального правительства. 

Таким образом с начала пандемии в Липецкой области заболели 7 203 человека, из которых 5 983 уже вылечились, а 60 — умерли. Еще 1 160 пациентов находятся на лечении. 

— В больницах 411 человек находится с диагнозом «Коронавирусная инфекция», а 433 пациента с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 749 пациентов с легкой формой COVID-19, — говорится в сообщении. 

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • Липецк — 33;
  • Грязинский район — 18;
  • Данковский район — 2;
  • Добринский район — 10;
  • Задонский район — 2;
  • Лебедянский район — 1;
  • Липецкий район — 3;
  • Тербунский район — 1;
  • Чаплыгинский район — 3.

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