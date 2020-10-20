За последние сутки коронавирусом в Липецкой области заразились еще 73 человека, а 22 вылечились

За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели еще 73 человека. За этот же срок 22 пациента вылечились от вируса, сообщает опергруппа регионального правительства.

Таким образом с начала пандемии в Липецкой области заболели 7 203 человека, из которых 5 983 уже вылечились, а 60 — умерли. Еще 1 160 пациентов находятся на лечении.

— В больницах 411 человек находится с диагнозом «Коронавирусная инфекция», а 433 пациента с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 749 пациентов с легкой формой COVID-19, — говорится в сообщении.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 33;

Грязинский район — 18;

Данковский район — 2;

Добринский район — 10;

Задонский район — 2;

Лебедянский район — 1;

Липецкий район — 3;

Тербунский район — 1;

Чаплыгинский район — 3.