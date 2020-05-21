Обновлены данные о COVID-19 в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о заболеваемости коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12 часов 21 мая в Рязанской области зарегистрировано 2767 случаев заражения COVID-19. Коронавирус выявлен в каждом районе, за исключением Кадомского.
Наибольшее число заражённых в Рязани, где болеют 1474 человека. В Рязанском районе 160 заболевших. Коронавирус также выявлен в Михайлове, Ряжске, Касимове и других городах Рязанской области.
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