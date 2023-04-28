Контактную троллейбусную сеть в Рязани заменят в 2023 году

В этом году в Рязани заменят контактную троллейбусную сеть. Об этом заявил глава региона Павел Малков в рамках прямого эфира в четверг, 27 апреля.
Малков отметил: в Рязани постепенно решается проблема общественного транспорта. Кроме замены контактной линии троллейбуса на 2023 год запланирована закупка 47 новых автобусов. Их закупят по программе лизинга.
По словам Малкова, ситуацию с общественным транспортом в Рязани он держит на личном контроле.
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