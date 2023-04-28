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Пятница, 28 апреля, 2023

Контактную троллейбусную сеть в Рязани заменят в 2023 году

Фото с сайта УРТ
Фото с сайта УРТ

В этом году в Рязани заменят контактную троллейбусную сеть. Об этом заявил глава региона Павел Малков в рамках прямого эфира в четверг, 27 апреля.

Малков отметил: в Рязани постепенно решается проблема общественного транспорта. Кроме замены контактной линии троллейбуса на 2023 год запланирована закупка 47 новых автобусов. Их закупят по программе лизинга.

– В Рязани пересматривается маршрутная сеть, ведётся работа с перевозчиками и используются современные средства мониторинга ситуации. Система работы общественного транспорта постепенно совершенствуется, – сказал губернатор.

По словам Малкова, ситуацию с общественным транспортом в Рязани он держит на личном контроле.

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