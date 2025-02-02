Конор признался в симпатии к боксерше-титаняшке в шоу «Титаны»

В воскресенье лучшие спортсмены страны снова сразятся с искусственным интеллектом за солидный денежный приз в новом выпуске шоу «Титаны» (16+) на ТНТ.

Атлетам предстоит сделать непростой выбор — разделиться на команды. Каждый будет подбирать партнеров, руководствуясь личными мотивами. Так, Анатолий «Конор» Надратовский, как и в первом сезоне, отдаст предпочтение «титоняшкам» и признается в симпатии одной из них.

По итогам первого испытания определилась десятка лучших спортсменов. Они стали капитанами 10 команд, а состав каждой определяли сами участники, выбирая, к кому присоединиться.

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Конор не сомневался в своем выборе и первым пригласил в команду мастера спорта по боксу, тренера Анастасию Смирнову, открыто признавшись ей в симпатии.

«Я не буду скрывать: Настя — красивая девушка, она мне действительно понравилась. Что-то между нами произошло… Вот сейчас говорю и начинаю краснеть, как младенец. Настенька — это мое сердечко. Я ради нее готов свернуть горы», — разоткровенничался сибирский боец.

Сама Анастасия смотрит на ситуацию иначе и скептически относится к возможному роману.

«Конор ко мне очень тепло относится… Но сколько ему лет? 47? Наверное, да. А мне всего 24!» — прокомментировала боксёрша.

На этот раз искусственный интеллект подготовил для спортсменов особенно сложное задание. Пройти его до конца смогут лишь единицы. Кто справится с вызовом, а кто сломается под натиском испытаний — станет известно уже в новом выпуске «Титанов».