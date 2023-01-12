Конкурс «Солнечный зайчик» состоится в Рязани в начале февраля

В Рязани со 2 по 4 февраля пройдёт Международный конкурс детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик». Традиционный конкурс станет уже 31-м по счёту. В жюри пригласили ведущих хореографов, педагогов и вокалистов.

Каждый год с 1992 года в начале весны в Рязань съезжаются участники из России и ближнего зарубежья. Конкурсные дни проходят ярко, нестандартно, у всех остаются незабываемые впечатления, а участники получают заслуженную оценку жюри и зрителей.

Мероприятие позволяет не только продемонстрировать своё мастерство и получить рекомендации для дальнейшего творческого роста, но и пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке.

Многие участники конкурса в настоящее время учатся в ведущих музыкальных вузах, сами стали преподавателями, лауреатами престижных фестивалей и победителями телепроектов.

В 2023 году конкурс пройдёт в Муниципальном культурном центре города Рязани со 2 по 4 февраля.

Без возрастных ограничений