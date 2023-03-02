Конкурс на должность главы администрации Касимова пройдёт 10 апреля

В четверг, 2 марта, на заседании Касимовской городской Думы депутаты назначили на 10 апреля проведение конкурса на должность главы администрации Касимова. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Балашов.

На заседании присутствовала министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.

Также на заседании Думы определили трёх членов конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса. Остальных трёх назначат по представлению губернатора Павла Малкова.