Причиной конфликта, случившегося в школе в Краснодарском крае, могла стать попытка пострадавших учеников заступиться за девочку, сообщает РИА Новости.

По данным источника, пострадали двое братьев. Они пытались заступиться за школьницу, которую обижал парень с ножом. Сообщается, что нападавший не давал девочке проходу, после инцидента у неё синяки и ссадины.

В школе в поселке Российский восьмиклассник напал с ножом на других учеников. У троих подростков ножевые ранения, двое с ушибами.

Следком возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.

— По словам одной из одноклассниц, напавший на сверстников Артëм всегда носил с собой нож — ему разрешал это делать отец «в целях самозащиты», — сообщил телеграм-канал SHOT.