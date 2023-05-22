Популярный российский астролог Светлана Драган предупреждает: уже в ближайшее время произойдёт какое-то важное событие, которое все запомнят надолго. Придётся оно на конец весны 2023 года и сулит мало хорошего.

Провидица заявляет: весна этого года завершится большой катастрофой, и случился она, скорее всего, в ходе боевых действий. Произошедшее сильно повлияет на Россию. Наша страна станет, как никогда, единой, сообщает Life.

Стоит отметить, Драган не уточнила, какую беду нам ждать. Не исключено, что речь может идти о применении нового оружия в зоне текущего противостояния.