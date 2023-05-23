Кондитер из Касимова может выиграть миллион за свой торт в мадагаскарском стиле

На телеканале «Пятница!» продолжается сладкое реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» и звездным кондитером Ренатом Агзамовым. В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей. В новом, седьмом сезоне, кондитеры будут готовить сладости разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других.

Так, на кастинг нового выпуска участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Мадагаскара.

Среди претендентов на победу оказалась 16-летняя Ирина Ситникова из Касимова. На встречу с Ренатом Агзамовым и членами жюри юный кондитер принесла шоколадный торт с крем-чизом и вишневым конфи.

Удалось ли Ирине из города Касимов достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 23 мая, в 20:00 на телеканале «Пятница!».

Возрастное ограничение 12+