Кондительскую «Бонтэ» в центре Рязани хотят снести

Здание кондитерской «Бонтэ» на площади Свободы в центре Рязани признали самостроем. Прокуратура вынесла постановление о его сносе, информирует коллегия адвокатов «Юрий Борисов и партнёры».

Представление в адрес главы администрации надзорный орган направил мае этого года. Документ установил необходимость снести незаконную постройку. Однако он был проигнорирован, никаких мер город не принял.

Как выяснилось, разрешение на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства мэрия не выдавала. Стеклянное здание занимает площадь 128,8 кв. м, оно расположилось на нескольких участках, один из которых является муниципальным.

В настоящее время коллегия адвокатов «Юрий Борисов и партнёры» устанавливает все детали произошедшего.