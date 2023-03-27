Концертный директор рассказал, сколько денег потерял сбежавший из России Слепаков

Концертный промоутер, экс-директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал «Московскому комсомольцу», сколько денег потерял от концертной деятельности сбежавший из России Семён Слепаков.

По словам Лаврова, за концерт в Европе сейчас Слепаков получает в лучшем случае 20 тысяч евро. Ранее он мог заработать за участие в корпоративе до 50 тысяч евро. И таких выступлений в прошлом у него было очень много.

— Каждый чиновник, каждый бизнесмен хотел видеть на своём дне рождения Слепакова, — рассказал Лавров.

Также промоутер отметил, что за границей нет практики передачи денег в конверте, вся бухгалтерия концерта официальная. Кроме того, там выше отчисления за авторские права.