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Фото: t.me/kalashnikovnews
Общество

Концерн «Калашников» впервые представит новейшие ударные «КУБы» в Абу-Даби

Алексей Самохин

На международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), концерн «Калашников» впервые продемонстрирует новейшую разработку — управляемые барражирующие боеприпасы (УББ) «КУБ-2-Э». Разработка была осуществлена в сотрудничестве с НПО «Ижевские беспилотные системы», сообщает телеграм-канал концерна.

Особенности комплексов

  • «КУБ-2-Э» малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной техники.
  • «КУБ-2-Э» среднего класса может эффективно атаковать не только личный состав, но и стартовые позиции беспилотных комплексов, площадки базирования вертолетов, а также небронированную и легкобронированную технику.

Технические характеристики

Оба типа боеприпасов обладают высокой маневренностью и оснащены оптико-электронными системами наведения, что позволяет поражать цели даже при их перемещении.

  • Масса боеприпасов превышает 10 кг.
  • Возможность применения в любое время суток и сложных метеоусловиях: при задымленности, запыленности, сильном ветре (до 15 м/с) и в температурном диапазоне от -40°C до +50°C.
  • Устойчивость к пассивным и активным помехам на поле боя.

Разработка комплексов была выполнена концерном «Калашников» по собственной инициативе.

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