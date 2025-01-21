Концерн «Калашников» впервые представит новейшие ударные «КУБы» в Абу-Даби

На международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), концерн «Калашников» впервые продемонстрирует новейшую разработку — управляемые барражирующие боеприпасы (УББ) «КУБ-2-Э». Разработка была осуществлена в сотрудничестве с НПО «Ижевские беспилотные системы», сообщает телеграм-канал концерна.

Особенности комплексов

«КУБ-2-Э» малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной техники.

предназначен для поражения живой силы и небронированной техники. «КУБ-2-Э» среднего класса может эффективно атаковать не только личный состав, но и стартовые позиции беспилотных комплексов, площадки базирования вертолетов, а также небронированную и легкобронированную технику.

Технические характеристики

Оба типа боеприпасов обладают высокой маневренностью и оснащены оптико-электронными системами наведения, что позволяет поражать цели даже при их перемещении.

Масса боеприпасов превышает 10 кг.

Возможность применения в любое время суток и сложных метеоусловиях: при задымленности, запыленности, сильном ветре (до 15 м/с) и в температурном диапазоне от -40°C до +50°C.

Устойчивость к пассивным и активным помехам на поле боя.

Разработка комплексов была выполнена концерном «Калашников» по собственной инициативе.