Кому нельзя ходить босиком? Мнение врача

Пользу и вред от хождения босиком нужно оценивать в зависимости от возраста человека, местности и состояния здоровья. Об этом ведущий травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Анвар Гиниятов рассказал порталу «Доктор Питер».

От хождения босиком стоит категорически отказаться диабетикам. Незамеченная травма стопы может стать причиной серьёзных осложнений для них, – сказал врач.

С медицинской точки зрения, главное преимущество ходьбы босиком — профилактика плоскостопия. Но делать это нужно на правильной поверхности. Асфальт не подходит для босоногих прогулок, а вот песок подходит как нельзя лучше. Также хождение босиком по «холмистой» поверхности улучшает осанку. Движения становятся более мягкими, а походка — плавной.

Главный минус босых прогулок — риск травмы. Перед прогулкой следует убедиться, что на земле нет острых предметов, а в траве не притаились пчёлы или осы.

Ходьба босиком противопоказана при некоторых заболеваниях. При тяжёлой форме сахарного диабета любое повреждение кожи может привести к развитию гангрены. Нельзя гулять по холодной земле людям с болезнями почек и ревматизмом: заболевания могут обостриться от перепадов температур.

Полезно ходить босиком и для психики. Прямой контакт с землёй создаёт ощущение «заземления», контакта с природой, спокойствия и благополучия. Босые прогулки снимают стресс и улучшают самочувствие, улучшают сон и поддерживают иммунитет.