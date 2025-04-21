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Происшествия

Компания нелегально выдавала кредиты рязанцам под залог автомобиля

Анастасия Мериакри

Компания нелегально выдавала кредиты рязанцам. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Юридическое лицо, не имея статуса кредитной организациивыдавало займы под видом договоров лизинга, фактически предоставляя денежные средства под залог транспортных средств с графиком платежей, аналогичным потребительским займам, при этом право собственности на транспортное средство не переходило. 

По данному факту прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление). По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к наказанию в виде штрафа в размере 300  тыс. рублей.

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