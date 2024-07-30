Компания молодёжи улетела в кювет на «десятке»: двое погибших, одна пострадавшая

В Эртильском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, один получил травмы. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сегодня в 00:30 в посёлке Первомайский у дома № 9 по улице Манежной 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением. Машина съехала в кювет и наехала на препятствие.

Водитель и 18-летняя пассажирка, жительница Эртильского района, погибли на месте. 21-летнюю пассажирку доставили в медицинское учреждение, 15-летний подросток, находившийся в машине, не пострадал и после осмотра врачей отпущен домой.

Сотрудники полиции проводят проверку.