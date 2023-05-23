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Компания «Мармакс» посетила Сеул для обмена опытом в девелопменте

7info

Девелоперская компания «Мармакс», при организационной поддержке Торгового представительства Российской Федерации, посетила Сеул. Главной целью визита стало общение с ключевыми игроками рынка недвижимости, посещение лучших жилых комплексов, а также изучение особенностей комплексного развития территорий.

«Сеул – это азиатский мегаполис с активным темпом жизни, высокой и плотной застройкой при этом – очень комфортной городской средой. По своей энергетике и динамичности он напомнил мне Гонконг, — комментирует Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс». – За пять дней нам удалось посетить 8 жилых комплексов, встретиться с 2 крупными архитектурными бюро и посмотреть несколько многофункциональных комплексов».  

Во время поездки компании смогли обсудить рабочие кейсы о комплексном развитии территорий, которые обеспечили бы сбалансированное и устойчивое развитие городов, технологии сценарного проектирования жизни в квартирах, а также варианты обустройства дворовых территорий.

Учитывая, что современный девелопмент продолжает наращивать высоту комплексов, эксперты также затронули возможные практики создания гуманной высокоплотной застройки. Более того, понимая, как много природного пространства в мегаполисах отдается под застройку, был поднят вопрос о многоуровневом интенсивном озеленении, способном компенсировать ущерб, нанесенный природе.

«Первым мы посетили проект Gaepo XI Presidence, реализованный компанией Hyundai. Благодаря высаженным деревьям, фонтанам и искусственно созданным ручьям, появляется ощущение присутствия в тропическом парке – совершенно пропадает акцент на 40-этажных небоскребах. Уверен, что благодаря договоренностям делегаций о реализации совместных инвестиционных проектов не менее уникальные комплексы будут появляться и в России, — отмечает Юрий Юров – Мы, в свою очередь, постоянно совершенствуем свои компетенции и расширяем профессиональный опыт, для того, чтобы реализовывать лучшие проекты для наших клиентов».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду и занимает первые строчки в рейтинге Единого ресурса застройщиков в категории «Лучшие проекты по потребительским качествам».

Компания «Мармакс» посетила Сеул для обмена опытом в девелопменте
Компания «Мармакс» посетила Сеул для обмена опытом в девелопменте
Компания «Мармакс» посетила Сеул для обмена опытом в девелопменте
Компания «Мармакс» посетила Сеул для обмена опытом в девелопменте

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