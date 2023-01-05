Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани

— Управляющие компании стараются расчищать подъездные пути, но не всегда эта работа выполняется качественно и вовремя. Для проезда крупногабаритной спецтехники во дворы и вывоза отходов необходимы: место для манёвра и своевременно обработанные песчано-гравийной смесью подъездные пути. Несвоевременный вывоз ведёт к задержкам графиков вывоза ТКО, — говорится в сообщении.