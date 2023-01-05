Четверг, 5 января, 2023
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Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани

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Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций города Рязани, сообщила пресс-служба мусорного оператора.

— Управляющие компании стараются расчищать подъездные пути, но не всегда эта работа выполняется качественно и вовремя. Для проезда крупногабаритной спецтехники во дворы и вывоза отходов необходимы: место для манёвра и своевременно обработанные песчано-гравийной смесью подъездные пути. Несвоевременный вывоз ведёт к задержкам графиков вывоза ТКО, — говорится в сообщении.

В рейтинг мусорный оператор включил компании, не обеспечивающих проезд к контейнерным площадкам в городе.

1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЫТРЕМСЕРВИС»- г Рязань, ул Островского, д 3 (гололед, нет обработки песчано-гравийной смесью)

2.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКАЯ РОЩА — 1»-г Рязань, ул Стройкова, д 84к1 (нет расчистки снега)

3.УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МОСКОВСКИЙ»-г. Рязань, ул Бирюзова, д 29 УК ТД Московский (очень частая неправильная парковка автомобилей)

4.УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ»- г Рязань, Олимпийский городок, д 2 (очень частая неправильная парковка автомобилей)

5.ЖКО «СОКОЛОВКА»- г Рязань, ул Загородная, д 1. (нет обработки песчано-гравийной смесью)

6.УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖЭУ 21»- г Рязань, ул Кальная, д 42, (нет обработки песчано-гравийной смесью)

7.УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВОСЬМЕРКА»- г Рязань, ул Мервинская, д 18 (очень частая неправильная парковка автомобилей)

8.УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКТОР ПЛЮС»- г Рязань, ул Зубковой, 26 (9 подъезд) (очень частая неправильная парковка автомобилей)

9.УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГОРОЖАНИН»- г Рязань, ул Зубковой, д 23 (нет обработки песчано-гравийной смесью)

10.УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СКОПЫ»-г Рязань, п Мехзавода, д 37 (нет обработки песчано-гравийной смесью)

— Наш антирейтинг подготовлен на основании анализа сведений поступающих в диспетчерскую службу вывоза нашей компании, — отметили представители «Эко-Пронска».

Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани
Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани
Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани
Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани
Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани
Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани
Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани
Компания «Эко-Пронск» подготовила «скользкий антирейтинг» управляющих организаций Рязани

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