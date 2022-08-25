Компания «Автоимпорт» передала спецавтомобиль Городской станции скорой помощи

В четверг, 25 августа, в канун празднования Дня города в Рязани, Группа компаний «Автоимпорт», в лице Олега Евгеньевича Смирнова, передала ключи от автомобиля скорой помощи класса В марки ГАЗ сотрудникам Городской станции скорой помощи.

Представители компании считают, что это весомый вклад в работу медиков, чтобы жители города получали качественную и своевременную медицинскую помощь. Ведь именно от быстроты приезда врачей к пациенту часто зависит жизнь и здоровье человека.

Новый автомобиль скорой помощи оснащён системой кондиционирования, газоснабжения, влагостойким покрытием, акустическим и светосигнальным оборудованием. В салоне установлены дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, аппарат искусственной вентиляции лёгких, реанимационный набор и другие необходимые медицинские инструменты.

Автомобиль готов уже сегодня пополнить автопарк городской станции скорой помощи.