Четверг, 25 августа, 2022
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Компания «Автоимпорт» передала спецавтомобиль Городской станции скорой помощи

В четверг, 25 августа, в канун празднования Дня города в Рязани, Группа компаний «Автоимпорт», в лице Олега Евгеньевича Смирнова, передала ключи от автомобиля скорой помощи класса В марки ГАЗ сотрудникам Городской станции скорой помощи. 

Представители компании считают, что это весомый вклад в работу медиков, чтобы жители города получали качественную и своевременную медицинскую помощь. Ведь именно от быстроты приезда врачей к пациенту часто зависит жизнь и здоровье человека. 

Новый автомобиль скорой помощи оснащён системой кондиционирования, газоснабжения, влагостойким покрытием, акустическим и светосигнальным оборудованием. В салоне установлены  дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, аппарат искусственной вентиляции лёгких, реанимационный набор и другие необходимые медицинские инструменты. 

Автомобиль готов уже сегодня пополнить автопарк городской станции скорой помощи.

Компания «Автоимпорт» передала спецавтомобиль Городской станции скорой помощи
Компания «Автоимпорт» передала спецавтомобиль Городской станции скорой помощи
Олег Смирнов
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