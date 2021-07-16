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Пятница, 16 июля, 2021
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Коммунальщики объявили войну борщевику, который захватил рязанский парк

7info
Коммунальщики объявили войну борщевику, который захватил рязанский парк
Фото: ГТРК «Ока»
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В Мемориальном парке Героев Отечественной войны 1812 года в Рязани разросся борщевик. Коммунальщики объявили войну опасному растению, сообщает ГТРК «Ока».

Парк, который расположен в Горроще, заброшен. Борщевик вырос размером с молодое дерево. Люди в этом месте не гуляют, но сорняк начал подбираться к домам.

Дворник Сергей Клевак рассказал, что с борщевиком борется с весны. Действенный способ — залить уксусной кислотой с солью корень растения.

При контакте с ядовитой растительностью на коже возникают сильные волдыри и ожоги. Эфирные масла борщевика оседают на коже, когда человек проходит рядом.

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