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Комиссия по комплектованию детских садов Рязани начала приём заявлений

Татьяна Проводина
Фото с сайта Администрации Рязани

С 15 по 26 мая в Рязани комиссия по комплектованию детских садов города принимает заявления. Управление образования и молодёжной политики мэрии публикует список вакантных мест в группах нового набора в детских садах Рязани на 15 мая.

Для детей в возрасте от 1 до 2 лет (дети, рожденные с 02.09.2021 по 01.09.2022):

Железнодорожный район – ДОУ №№12, 99, 136, 145;

Московский район – ДОУ №№13, 16, 23, 28, 76, 89, 103, 104, 107, 108, 124, 126, 135, 137, 153, 154, 158;

Октябрьский район – ДОУ №№117.

Для детей в возрасте с 1,5 до 2 лет (дети, рожденные с 02.09.2021 по 01.03.2022) – ДОУ №№43, 116 (Железнодорожный район).

В детских садах №№12, 111 есть свободные места в группах оздоровительной направленности (для детей в возрасте от 1 до 3 лет).

Для детей в возрасте с 2 до 3 лет (рожденных с 02.09.2020 по 01.09.2021):

Железнодорожный район – ДОУ №№ 43, 73, 80, 81, 85, 87, 116, 136, 143, 145;

Московский район – ДОУ №№9, 14, 16, 23, 28, 31, 89, 93, 103, 104, 107, 108, 110, 120 (ЗРЕН), 124, 126, 135, 137, 146, 148, 153, 158;

Октябрьский район – ДОУ №№70, 105, 117, 130, 140.

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет (рожденных с 02.09.2019 по 01.09.2020):

Железнодорожный район – ДОУ №№29, 30, 48, 73, 84, 85, 102, 109, 123, 143, 160 (ТНР);

Московский район – ДОУ №№3, 9, 23, 31,79, 101, 103, 115, 124, 126, 128, 134, 146, 151, 153, 154;

Октябрьский район – ДОУ №№21, 25, 27, 69, 77, 138, 142, 152, 157;

Советский район – ДОУ №№1 (ТНР), 2, 17, 20, 41, 55, 59, 60, 66, 96, 119, 133, школа 29.

Заседание комиссии пройдёт 7 июня 2023 года. Приказ по результатам заседания будет опубликован 14 июня.

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