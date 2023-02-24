Командующий Южным военным округом наградил отличившихся в ходе спецоперации

На территории Донецкой Народной Республики была проведена церемония награждения военнослужащих 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, отличившихся в ходе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Командующий Южным военным округом Сергей Кузовлев наградил более 20 военнослужащих Орденами Мужества, медалями «За отвагу», Жукова и Суворова. Он поздравил подчиненных с высокими наградами и поблагодарил за их службу.