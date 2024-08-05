Команда КВН «Ровеньки» выступит в Рязани на фестивале «Поющий Косопуз-2024»

30 августа 2024 в Рязани пройдёт Четвёртый музыкальный Кубок губернатора «Поющий Косопуз-2024». Как сообщили организаторы, в день города на сцене Зелёного театра ЦПКиО за фигурки «косопузов» трёх степеней будут бороться команды КВН со всей России.

Яркие эмоции, море юмора и музыки, подарки от администрации города, правительства области, партнёров фестиваля — всё это и не только ждет вас 30 августа.

Ярким завершением фестиваля концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки » из города Орёл.

Традиционно 7info выступит информационным партнёром «Поющего Косопуза». На наших площадках мы разыграем пригласительные на Кубок и расскажем о командах, которые будут радовать вас отменными шутками в праздничный вечер.

Возрастное ограничение 12+