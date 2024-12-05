Команда КВН «Чернокнижник» выступит на юбилее института естественных наук

Завтра, 6 декабря, в Рязанском дворце молодежи состоится празднование 90-летия института естественных наук РГУ имени С.А. Есенина. Это событие объединит преподавателей, студентов и выпускников института, в числе которых команда КВН «Чернокнижник». Об этом пишет один из участников команды Алексей Жеглов на своей странице во «ВКонтакте».

«Чудеса случаются! Правда, редко, но метко! Участник Высшей лиги КВН, трехкратный обладатель Гран-при «Славянского базара», обладатель КиВиНа в Черном на Музыкальном Фестивале в Юрмале, команда КВН «Чернокнижник»!!! Не пропустите! Возможно, будет даже смешно», — анонсирует Алексей Жеглов.

Последний раз команда КВН «Чернокнижник» выступила на концерте в честь 100-летия Рязанского госуниверситета. И вот участники вновь готовы собраться вместе на юбилее родного факультета.

Справка:

Команда КВН «Чернокнижник» образовалась в 1993 году из числа студентов естественно-географического факультета Рязанского государственного педагогического института.

Двукратные чемпионы международного фестиваля «Славянский базар»;

Лауреаты Всероссийского конкурса «Студенческая весна» в г. Самаре;

Чемпионы открытого первенства КВН республики Беларусь 1996 года;

Чемпионы Первой лиги Международного союза КВН 1997 года;

Участники Высшей лиги Международного союза КВН сезона 1998 года;

Победители «Кубка Москвы» Высшей лиги КВН в номинации «Приветствие» в 1998 году;

Обладатели «КиВиНа в тёмном» в 1998 году.