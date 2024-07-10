Кологривый правдиво рассказал о съемках эротической сцены с Настасьей Самбурской

В YouTube-шоу «Вопрос ребром» актёр Никита Кологривый рассказал, что во время съёмок эротической сцены с актрисой Настасьей Самбурской у него не возникло возбуждения. Об этом пишет «Газета.ру».

По словам Кологривого, у актёров не возникает сексуального влечения во время работы над постельными сценами. Он объяснил это тем, что вокруг много людей, которые следят за процессом, и режиссёр постоянно даёт указания.

«Не реагирует никак. Потому что вокруг тебя куча людей, тебе ещё режиссёр говорит: „Не гладь её там! Вот там! Да, руку выше. Руку выше! Стоп-стоп-стоп! Никита, ещё раз“. Ты больше думаешь о сцене, о том, как ты выглядишь», — рассказал артист.

Кологривый подчеркнул, что в первую очередь он думает о сцене, а не о каких-либо возбуждающих факторах в ней. По его мнению, в хорошем кино постельная сцена должна нести в себе смысл.

«И ты больше думаешь о том, получается ли у вас история любви. Этот секс похож на житейский или это что-то из разряда эротического кино придуманного? В основном, хочется добиться достоверности», — поделился актёр.

Также Никита Кологривый признался, что ему не очень нравятся постельные сцены. Его больше привлекают боевые и драматические эпизоды.