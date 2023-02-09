Коллективы и солисты студии «L-Kids Music» Рязанского ДДТ стали лауреатами конкурса «Солнечный зайчик»

Студия эстрадного вокала «L-Kids Music» Рязанского городского Дворца детского творчества участвовал в XXXI Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик»

Со 2 по 5 февраля в Муниципальном культурном центре г. Рязани прошел XХXI Международный конкурс детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик».

Свыше 1000 юных конкурсантов из Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова, Йошкар-Олы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Калуги, Одинцова, Коломны, Электростали, Сапожка, Кораблина, Ухолово и Рязани радовали своими талантами в различных номинациях.

В качестве членов жюри номинации «Вокальное исполнительство» были приглашены:

АНАСТАСИЯ ПРОКОШЕВА

Преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных

Лауреат государственной премии Президента Российской Федерации

Участница телепроекта «Голос», телепроекта «Фактор А»

Постоянный гость музыкальной телепрограммы «Романтика Романса» и «Доброе утро» на Первом канале!

Солистка Центрального оркестра ФСБ и Центрального концертного оркестра МВД

ЛИЯ САРКИСЯН

Участник телепроектов «Голос», «Главная Сцена» и «Новая Волна»

Преподаватель 1 квалификационной категории в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства РАМ имени Гнесиных

Педагог команды Егора Крида на проекте «Голос. Дети»

НАТАЛЬЯ ШАМИЛАДЗЕ

Музыкальный редактор телепроектов «Голос», «Голос. Дети», «Голос 60+» и «Главная сцена».

СВЕТЛАНА МИТРОФАНОВА

Генеральный продюсер Музыкального-Образовательного Форума Леонида Агутина.

С 2010 по 2017 исполнительный продюсер фестиваля «Поколение Next»

С 2015 по 2018 год арт-директор горного курорта «Роза Хутор» в Сочи.

Студия эстрадного вокала «L-Kids Music» Дворца детского творчества (педагог Никитина Л.Э.) подготовила 20 конкурсных номеров в 3-х различных вокальных номинациях:

— эстрадный вокал: отечественная песня

— эстрадный вокал: зарубежная песня

— патриотическая песня

Результаты ребят не могут не радовать.

Обладателями звания Лауреат 1 степени стали: группа «Смузи-бэнд», группа «Жара-Kids», Захарова Виктория, Каменева София, Захаров Лев.

Лауреат 2 степени: группа «Зефир», Власенко Иван, Лукинская Ксения, Гришкина Ева.

Лауреат 3 степени: группа «Чупа-Чупс», группа «Cool-Teens», Балян Милена, Чернышова Алиса, Урывская Полина, Рябчикова Мария, Шатаева Ксения.

Ребята получили приглашения на бесплатное участие в вокальном конкурсе-фестивале «Звезда Эстрады», который пройдёт весной в городе Санкт-Петербург, сертификат на профессиональную съемку видеоклипа, а также многие другие призы от партнеров конкурса.