Среда, 18 января, 2023
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Коллектив Рязанского ДДТ «Своя КОМпания» победил на межрегиональном фестивале «Новогодний фейерверк»

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Хореографический коллектив Рязанского городского Дворца детского творчества «Своя КОМпания» стал победителем в номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец» на Межрегиональном фестивале творчества «Новогодний фейерверк». Об этом РИА «7 новостей» сообщили в ДДТ.

Фестиваль проходил при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области, Ресурсного Центра дополнительного образования, Дворца молодёжи города Рязани.

По итогам конкурса педагогам хореографического коллектива «Своя КОМпания» О. М. Кочетковой и М. С. Григоровой вручены благодарности министерства. Директору Дворца Татьяне Пыжонковой также направлена благодарность ведомства.

По итогам выступления коллектив пригласили участвовать в гала-концерте фестиваля.

Коллектив Рязанского ДДТ «Своя КОМпания» победил на межрегиональном фестивале «Новогодний фейерверк»

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