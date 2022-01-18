Коллеги рассказали о причинах суицида двух медсестер в Сургуте

В Сургутской травматологической больнице покончили с собой две медсестры-анестезиологи Аяжан Ташмагамбетова и Ираида Петрова, пишет Лента.ру.

Коллеги женщин рассказали, что в последние дни жизни медработники были подавлены. По их словам, в учреждении часто не оплачивали ковидные переработки.

Также собеседники издания указали на махинации с лекарствами и документами, а также на неподобающее и оскорбительное отношение руководства к работникам.

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По предварительной версии, Ташмагамбетова пожала жалобу на старшую медсестру в трудовую инспекцию, однако вскоре отказалась от претензий из-за давления. В итоге Аяжан захотела уволиться, но, как утверждается, и этого ей не дали сделать. Ее труп на кухне нашел муж 21 октября.

Петрова ушла из жизни ночью 27 декабря. По одной из версий, после смерти коллеги она стала жертвой травли.

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование суицида двух медсестер.