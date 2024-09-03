Количество поступающих на технические специальности увеличилось

В текущем году подано свыше 15,7 тысячи заявлений на технические направления, сообщил Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

НИУ МИЭТ, который выступает опорным вузом особой экономической зоны «Технополис Москва», практически увеличил количество бюджетных мест на одну тысячу. В текущем году подано свыше 15,7 тысячи заявлений на технические направления, сообщил Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы. По его словам, Московский государственный образовательный комплекс (МГОК), имеющий базовую кафедру на площадке «Печатники» в ОЭЗ, также расширил набор на инженерные специальности на 320 мест. Выпускники данных направлений становятся ключевыми специалистами и научным ресурсом для отечественных компаний в сфере электроники.

Кроме того, университеты выступают координаторами Ассоциации вузов, обучающих кадры для разработки электронной компонентной базы. В 2023 году вуз завершили обучение более 1,3 тысячи студентов.

Гарбузов отметил, что с каждым годом растёт число бюджетных мест по техническим специальностям, что необходимо для обеспечения новых кадров в промышленности. В этом году конкурс на техничные направления составил два человека на место.