Количество ДТП на железнодорожных переездах в Рязанской области снизилось в 3 раза

В 2024 году на переездах Рязанской области в границах МЖД произошло 1 ДТП, в 2023 году таких случаев было 3.

ДТП стало следствием грубого нарушения правил дорожного движения со стороны водителя легкового автомобиля, который пытался проехать через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, игнорируя звуковые сигналы.

Для повышения безопасности на железнодорожных переездах Московская железная дорога уделяет большое внимание их техническому состоянию. В 2024 году в Рязанской области было отремонтировано 24 переезда. В ходе работ была проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД».

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На протяжении года железнодорожники в сотрудничестве с Госавтоинспекцией регулярно проводят рейды на транспортных предприятиях, напоминают автомобилистам о правилах пересечения путей и предупреждают о последствиях нарушений ПДД на переездах.

Московская железная дорога призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад и дежурных по переезду.